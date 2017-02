"No desporto é preciso saber ganhar e perder. Quando se perde, ainda por cima de forma justa, é obrigação de quem lidera as instituições ter a humildade de reconhecer que os adversários foram melhores, em vez de arranjar desculpas".

Pedro Madeira Rodrigues não foi o único alvo de Bruno de Carvalho durante a sua visita ao Núcleo Sportinguista de Vendas Novas. O presidente verde e branco deixou também algumas críticas a António Salvador, presidente do Sp. Braga. Em causa, as declarações depois do jogo entre as duas equipas, que terminou com a vitória da formação de Nuno Cristóvão, com um penálti nos últimos minutos."Ontem, após uma vitória justa e sofrida, o presidente António Salvador fez declarações, no mínimo, infelizes. Foi um grande jogo de futebol, em que a equipa feminina do Sporting esteve sempre por cima. Ficou claramente demonstrado que somos melhores", apontou Bruno de Carvalho.

Autor: Ricardo Granada