O Ludogorets, próximo adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, consolidou este domingo a liderança do campeonato búlgaro, ao vencer por 2-0 na receção ao Levski Sofia, em jogo da 14.ª jornada da prova.O avançado holandês Vura inaugurou o marcador, aos 12 minutos, e o médio brasileiro Wanderson fixou, aos 59', o resultado que mantém o Ludogorets no comando, com cinco pontos de vantagem sobre o CSKA Sofia, segundo classificado.O Ludogorets, que venceu em Braga por 2-0 há pouco mais de uma semana, lidera o Grupo C da Liga Europa, com um ponto de vantagem sobre os minhotos, que ocupam a segunda posição, à frente dos alemães do Hoffenheim e dos turcos do Basaksehir.

Autor: Lusa