Com este resultado, o Ludogorets ocupa o segundo lugar, com 22 pontos, menos um do que o líder CSKA de Sófia.A equipa búlgara jogará na Pedreira em 19 de outubro, na terceira jornada do grupo C da Liga Europa - do qual fazem parte também os alemães do Hoffenheim e os turcos do Basaksehir - e recebe a equipa minhota em 2 de novembro.