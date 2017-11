O Ludogorets, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa , perdeu terreno na liderança do campeonato búlgaro, ao cair em casa por 2-1 frente ao segundo classificado, o CSKA Sofia.O congolês Jody Lukoki adiantou a equipa da casa, aos 49', mas o CSKA Sofia conseguiu inverter o resultado na segunda parte, por intermédio de Fernando Karanga e Kevin Mercado, aos 58' e 71', respetivamente.Os búlgaros lideram o grupo C da Liga Europa com oito pontos, mais um do que o Braga, segundo.

Autor: Lusa