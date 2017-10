Quatro dias depois de ter triunfado em Braga, por 2-0, na 3.ª jornada da Liga Europa, o Ludogorets confirmou esta segunda-feira o bom momento de forma ao golear (4-0) o Etar na 13.ª ronda do campeonato búlgaro. Foi a 8.ª vitória seguida do rival europeu dos minhotos, sendo que nas últimas quatro não sofreu qualquer golo.O romeno Claudiu Keserü foi a grande figura da partida ao fazer um hat trick. O avançado de 30 anos marcou aos 24, 59 e 84 minutos, contabilizando agora sete golos em oito jogos na liga búlgara. Misidjan (66') completou a goleada do Ludogorets, que lidera o campeonato com 33 pontos, mais cinco do que o CSKA Sofia.Na Liga Europa, os campeões búlgaros comandam o Grupo C com sete pontos, mais um do que o Sp. Braga, que visita precisamente o Ludogorets na próxima ronda, agendada para 2 de novembro.