O Ludogorets, único emblema que ainda não perdeu na liga búlgara, soma agora 27 pontos, contra os 26 do CSKA Sofia, que caiu para segundo.



A equipa búlgara é a próxima adversária dos minhotos no Grupo C da Liga Europa, sendo que o Sp. Braga lidera a poule, com seis pontos, e o Ludogorets é segundo, com quatro.

O Ludogorets venceu este domingo em casa o Beroe por 2-0, em encontro da 11.ª jornada, e subiu à liderança da liga búlgara.Marcelinho (23 minutos) e Lukoki (86') fizeram os golos do próximo adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, com o emblema de Razgrad a aproveitar o empate (2-2) do CSKA Sofia em casa do Etar para subir à liderança do campeonato.

Autor: Lusa