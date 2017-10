Os arsenalistas somam e seguem no campeonato. Ontem, pela margem mínima, derrotaram o Chaves e somaram a quinta vitória consecutiva para a 1ª Liga. O jogo, como se vê pelo resultado, não foi fácil, mas, pelos vistos, os homens de Abel Ferreira não saíram assim tão cansados. "Saímos suficientemente frescos deste jogo para podermos chegar ao próximo da Liga Europa e fazer uma boa exibição. O nosso objetivo passa por ganhar ao Ludogorets para passarmos à próxima fase. Esse sempre foi o nosso objetivo na Liga Europa", assumiu Bruno Viana.

O central brasileiro, de apenas 22 anos, tem rodado no eixo da defesa do Sp. Braga uma vez que Rosic foi operado e Ricardo Ferreira ainda procura recuperar a sua melhor condição física após longos meses afastado dos relvados. Ontem, Bruno Viana jogou bem e até foi decisivo ao apontar o único golo da partida. "Foi um jogo muito difícil e temos de valorizar isso. Sabíamos das dificuldades que iríamos encontrar perante este adversário e em momento algum facilitámos. A verdade é que tivemos várias oportunidades de golo e até poderíamos ter ganho este jogo com uma vantagem maior", prosseguiu o defesa, antes de abordar a sua proeza individual. "Foi o meu primeiro golo aqui no Sp. Braga e estou, naturalmente, muito feliz por isso. Quero ajudar esta equipa ainda mais, não só com golos, mas com raça também", finalizou quem está no Minho por empréstimo dos gregos do Olympiacos.

Autor: Ricardo Vasconcelos