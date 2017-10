Continuar a ler

Contudo, e contrariando afirmações do presidente do Sporting de Braga, António Salvador, na sessão que decorreu no auditório do estádio, Ricardo Rio frisou que a autarquia só comparticipará as obras no exterior do mesmo, na chamada alameda do estádio, e não no seu interior."A câmara autorizou o Sporting de Braga a desenvolver contactos com o arquiteto Souto Moura para arranjar soluções e corrigir essas situações, mas, no seu entender, a responsabilidade da sua execução caberá a quem usufrui e beneficia da sua utilização, ou seja, o Sporting de Braga", não cabendo à autarquia "o financiamento das mesmas", detalhou à Lusa.Segundo António Salvador, porém, clube e autarquia vão partilhar os custos."Obviamente o estádio não é nosso, é municipal, embora a gestão seja do Sporting de Braga. Temos vindo a falar com a CMB e parte dos custos vão ser partilhados", afirmou.Salvador deu o exemplo da alteração e colocação de mais elevadores no estádio: "Isso tem a ver com o funcionamento do estádio e claro que a câmara vai ter que assumir. Por outro lado, há obras que visam trazer receitas para o Braga, como na área 'corporate', e aí é o clube que vai assumir a responsabilidade", explicou."Acho que o presidente António Salvador expressou um desejo, mas não prestou uma informação rigorosa. A CMB já tinha transmitido que não iria comparticipar essas obras", respondeu Ricardo Rio.As obras no interior do estádio estão orçadas em cerca de 2,850 milhões de euros e na alameda em 550 mil euros.Para Ricardo Rio, são situações diferentes: "uma coisa é a intervenção no exterior, no espaço público, na melhoria do espaço envolvente e aí a CMB está disponível para colaborar e comparticipar."