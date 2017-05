Continuar a ler

"É nossa vontade que continue. Todos os contratos têm cláusulas, mas a que permanece para nós é o nosso relacionamento com o treinador e é isso que funcionará se alguma coisa surgir", assegurou Carlos Pereira, confirmando a saída de alguns futebolistas importantes na caminhada rumo ao sexto lugar e à pré-qualificação europeia.



Carlos Pereira era um presidente feliz nos momentos que seguiram ao apuramento do Marítimo para o playoff de apuramento para a próxima edição da Liga Europa, na sequência do empate, sem golos, conseguido este sábado em Paços de Ferreira. O líder do emblema madeirense não admitia mesmo outro desfecho para um temporada coroada de êxito."Após 15 jornadas, não era hoje que íamos morrer na praia. Estava a contar e estou naturalmente satisfeito. O Marítimo será uma equipa que irá tentar chegar à fase de grupos, mas sem entrar em loucuras ou dar um passo maior do que a perna. Há problemas financeiros para resolver e temos de continuar a ser rigorosos e um clube de formação", salientou o dirigente madeirense, abrindo a porta para a continuidade do treinador, Daniel Ramos, na próxima época.

