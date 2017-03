O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar a Carlos Pinho, na sequência da expulsão do presidente do Arouca no encontro de sábado, diante do Sp. Braga. O dirigente dos arouquenses, recorde-se, recebeu ordem de expulsão ao intervalo dessa partida, devido a incidentes ocorridos no túnel de acesso aos balneários., o líder do clube nortenho, que viu o restante do encontro no camarote, acusou um "segurança estúpido" de ter sido o culpado de toda a situação, ao passo que fonte do Sp. Braga revela que Carlos Pinho terá, depois de dirigir palavras duras ao árbitro, ameaçado dois dirigentes do clube Recorde-se que esta é a segunda vez que o presidente do Arouca se vê envolvido em questões disciplinares, depois de há cerca de quatro meses ter estado no caso do túnel de Alvalade, na altura desentendendo-se com Bruno de Carvalho.

Autor: Fábio Lima