Jorge Simão convocou também Gamboa, médio da equipa B, para colmatar as ausências de Battaglia (castigado) e Xeka (transferido para o Lille, por empréstimo).



Ricardo Ferreira treinou condicionado e fica de fora, tal como Wilson Eduardo, Marcelo Goiano, Mauro e Djavan, que continuam a recuperar de lesões.



Sporting Braga, quarto classificado, com 36 pontos, e Rio Ave, 10.º, com 24, defrontam-se às 21 horas de quinta-feira, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, partida que será arbitrada por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Matheus e Marafona;



Defesas: Baiano, Artur Jorge, Paulinho, Velázquez, Anthony D'Alberto, Rosic;



Médios: Assis, Gamboa, Vukcevic;



O treinador do Sporting Braga, Jorge Simão, convocou esta quarta-feira o reforço Cartabia e o médio da equipa B Gamboa para a deslocação ao terreno do Rio Ave, na quinta-feira, da 19ª jornada da I Liga de futebol.O extremo argentino, emprestado pelo Deportivo Corunha no último dia do mercado de janeiro, treinou hoje pela primeira vez com os novos companheiros e foi já chamado pelo técnico.

Autor: Lusa