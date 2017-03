O Sp. Braga está em crise e até já foi apanhado na tabela pelo rival de Guimarães. Apesar das sucessivas intervenções de otimismo, Jorge Simão precisa urgentemente de vitórias e para a receção ao Arouca conta com dois trunfos importantes: Pedro Santos está de regresso após castigo e Cartabia ganhou moral em Setúbal, não só pelo golo marcado mas pelo penálti que ganhou.

Esta foi mesmo a primeira demonstração de qualidade do argentino que chegou em janeiro do Valencia, ele que já tinha saído do banco diante de Estoril, Boavista e Benfica. O extremo ganhou ritmo competitivo e já parece estar com o gás necessário para ser titular. Depois de seis jogos sem vencer, agitar o ataque é praticamente obrigatório na próxima jornada e Ricardo Horta e Alan podem ter o lugar ameaçado por Cartabia e Pedro Santos.

O treinador dos arsenalistas irá medir o pulso aos seus jogadores até ao fim de semana e ver quais deles darão melhores garantias para atacar um Arouca que também já viveu melhores dias (três derrotas consecutivas). Uma coisa é certa: não será por falta de soluções ofensivas que o Sp. Braga não voltará aos bons resultados. Wilson Eduardo é a única baixa no que toca a avançados e agora caberá a Jorge Simão escolher quem entra de início.

Altos e baixos

Pedro Santos foi um dos grandes destaques da equipa na primeira metade da temporada e só uma lesão em dezembro lhe travou uma série de bons jogos onde marcou oito golos. Regressou a 11 de janeiro, já somou mais nove partidas, mas teve apenas um remate certeiro em 2017. Com o castigo na última jornada, coube a Alan e Ricardo Horta ocuparem os corredores do ataque. O capitão saiu ao minuto 66 para entrar Cartabia, o tal reforço de inverno que na próxima temporada será jogador do Deportivo da Corunha. Pouco utilizado no Valencia, mudou-se para Braga para ver se jogava mais vezes e, como já se disse, em Setúbal foi decisivo para mudar a atitude da equipa. Ao golo que marcou, juntou-se um penálti que podia ter dado o 0-2. Os dados estão lançados, sendo certo que, mais importante do que os nomes, em Braga são precisas vitórias.



Hassan em pleno e dois ‘tocados’



Está para muito breve o regresso de Hassan aos jogos com a camisola do Sp. Braga. O avançado está de volta aos treinos sem condicionalismos, depois de ter recuperado da lesão contraída na Taça das Nações Africanas. Praticamente um mês depois, Hassan já só pensa em ajudar a equipa numa temporada que também a nível individual não lhe está a correr de feição: apenas quatro golos marcados em 22 jogos. Os próximos dias serão importantes para readquirir os índices físicos necessários para ser convocado. Na receção ao Arouca, Jorge Simão deverá contar ainda com Rosic e Djavan. Ambos saíram tocados do jogo em Setúbal, mas devem recuperar a tempo.