O médio argentino Federico Cartabia, de 24 anos, que até agora representava o Valencia, vai atuar no Sp. Braga até final da temporada, chegando ao Minho por empréstimo do... Deportivo Corunha.Segundo revela a imprensa espanhola, o argentino terá conseguido a rescisão de contrato com o Valencia e no imediato assinou com o Depor até 2022. Ora, como por agora não teria espaço na Galiza, Cartabia acaba cedido ao Sp. Braga, onde tentará ajudar os minhotos a cumprir os seus objetivos.

Autor: Fábio Lima