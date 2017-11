Continuar a ler

Percurso mais fácil até ao final? "Não diria mais fácil. Este é um grupo muito equilibrado, vamos ter dois jogos extremamente difíceis. Estamos numa boa posição e queremos, se possível, já no próximo jogo garantir a qualificação".



Jogo com o Sporting em Alvalade. "Este foi um jogo bastante desgastante frente a uma equipa agressiva, que nos obrigou a um esforço suplementar. Mas neste grupo todos estão prontos para jogar, querem ser protagonistas e vão dar o melhor pelo Sporting de Braga". "Não diria mais fácil. Este é um grupo muito equilibrado, vamos ter dois jogos extremamente difíceis. Estamos numa boa posição e queremos, se possível, já no próximo jogo garantir a qualificação"."Este foi um jogo bastante desgastante frente a uma equipa agressiva, que nos obrigou a um esforço suplementar. Mas neste grupo todos estão prontos para jogar, querem ser protagonistas e vão dar o melhor pelo Sporting de Braga".

Vítor Castanheira, treinador adjunto do Sp. Braga que orientou a equipa no empate desta quinta-feira na Bulgária, afirmou que os guerreiros conseguiram um resultado positivo no terreno do Ludogorets."Conseguimos um resultado importante. Vínhamos para este jogo com o intuito de ganhar, como sempre. Sair daqui com um ponto e tendo em conta o resultado do outro jogo, acaba por ser um bom resultado".

Autor: Luís Miroto Simões