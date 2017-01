Continuar a ler

O médio brasileiro ainda teve tempo para deixar uma saudação a familiares, bem como aos adeptos da sua equipa que viram o clube ganhar esta competição pela primeira vez.



Cauê, médio do Moreirense, venceu este domingo, juntamente com a sua equipa, a Taça CTT frente ao Sp. Braga. O resultado foi ditado ainda na primeira parte, com o jogador brasileiro a converter um pénalti cometido por Matheus sobre Geraldes. O jogador de 27 anos não escondeu a emoção e desvalorizou o facto de o Moreirense não ter feito mais golos, enfatizando a vitória da sua equipa que eliminou, na partida anterior, o Benfica."Só sinto alegria e satisfação pelo trabalho feito. É um dia histórico para Portugal e para a nossa equipa. Foi uma vitória importante, mas tenho de agradecer à nossa equipa. Este título é nosso, o golo foi nosso! Sabíamos que havia mais tempo para jogar e foi saber gerir o jogo. Conseguimos", afirmou Cauê.