O Consellho de Disciplina (CD) decidiu recusar os recursos de Jorge Simão e Nicola Vukcevic, treinador e jogador do Sporting de Braga, aos castigos de que foram alvo esta época - e já cumpridos. No caso do técnico, a suspensão de 10 dias remonta ao período em orientava o Chaves, clube que tinha recorrido para o pleno do CD.

Os dois acórdãos foram divulgados esta terça-feira. No caso de Jorge Simão, pode ler-se que no encontro Rio Ave-Chaves, a contar para a Taça CTT e disputado a 27 de outubro, é dado como provado que o técnico foi expulso depois de pontapear uma garrafa de água e dizer "p... que pariu" ao árbitro do encontro Rui Oliveira. Recebeu ordem de expulsão e foi suspenso por 10 dias.

Continuar a ler

No caso do médio do Sp. Braga, a situação refere-se à expulsão no jogo com o Rio Ave, em Vila do Conde, para a Liga NOS, disputado a 2 de fevereiro. Vukcevic deu uma cabeçada a Guedes e apanhou três partidas de suspensão, um castigo considerado excessivo pelos minhotos mas já cumprido. O pleno do CD veio agora confirmar a penalização.

Autor: Sérgio Krithinas