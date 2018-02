A goleada em casa do maior rival, o V. Guimarães, levou os adeptos do Sp. Braga a um clima de euforia. De tal forma que, ainda a goleada não ia a meio, já os simpatizantes dos arsenalistas gritavam ‘olés’. Essa atitude, no entanto, não foi bem aceite nem por parte dos responsáveis do próprio clube.Num gesto de grande fair play, foi Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, a pedir aos seus adeptos para pararem.