"Foi um jogo muito ingrato para nós. O Vitória quis ganhar o jogo e jogou um futebol positivo. O Braga jogou basicamente no nosso erro e depois há lances que condicionam o jogo. Há um critério disciplinar que eu não entendo. Penso que o resultado é exagerado. Cometemos um erro mas também fomos penalizados. Cria-se uma grande pressão sobre as equipas para terem fair play e depois no primeiro lance para amarelo, o árbitro não dá. Assim, não posso pedir aos meus jogadores para terem paciência", adiantou o técnico em declarações à RTP3.



De qualquer forma, José Couceiro preferiu agora apontar baterias ao campeonato. "O nosso desafio são os jogos do campeonato e queremos chegar à manutenção que é o nosso objetivo. Estar aqui foi um prémio para os nossos jogadores que são fantásticos. Queríamos chegar à final por tudo mas, fundamentalmente, pelos nossos adeptos. Queria agradecer este apoio à equipa e que continuem a apoiar", concluiu.

A derrota na meia-final da Taça CTT, por 3-0, frente ao Sp. Braga, deixou o treinador do Vitória de Setúbal, José Couceiro, naturalmente insatisfeito. E se o técnico considerou o "resultado exagerado", também não deixou de queixar-se do trabalho da equipa de arbitragem chefiada por Carlos Xistra.