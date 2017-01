Continuar a ler

Os desempenhos do avançado brasileiro, de 24 anos, diante do Nacional (Liga NOS) e Marítimo (Taça CTT) não terão sido suficientes para convencer o treinador bracarense, que abre mão de um atleta que, em teoria, regressara à Pedreira para alargar o lote de opções para a frente de ataque.



Os valores envolvidos no negócio não foram divulgados.

Crislan vai ser cedido por um ano aos japoneses do Vagelta Sendai, clube que terminou a última temporada no 12.º lugar do principal escalão do futebol nipónico.O dianteiro, que cumpriu a primeira metade da temporada emprestado ao Tondela e regressou a Braga após de chegada de Jorge Simão, já terá, inclusive, viajado para o Oriente, para acertar pormenores do seu contrato com o emblema treinado pelo antigo defesa Susumu Watanabe, uma vez que já não participou na sessão de trablho desta quinta-feira.

Autor: Lusa