Daniel Ramos ainda não perdeu nos Barreiros desde que assumiu o comando do Marítimo e espera que o fator casa volte a ser determinante para bater na quarta-feira o Sp. Braga e qualificar-se para a 'final four' da Taça CTT.

Entrega, rigor e determinação são predicados fundamentais para superar o obstáculo. "Vamos para o jogo na máxima disponibilidade, apesar de algum desgaste acumulado nalguns jogadores", garantiu o treinador dos madeirenses, moralizados pela vitória fora obtida diante do Estoril, na última jornada do campeonato.



"Certamente que vai ser um jogo difícil e de grande intensidade, com duas equipas a jogarem para vencer. Acredito num jogo muito dividido e iremos fazer o nosso trabalho, com grande determinação, em busca do resultado que nos interessa. Na maioria dos nossos jogos em casa temos sido muito fortes e queremos continuar a sê-lo", sublinhou.

Autor: Gonçalo Vasconcelos