Danilo foi o destaque do Sp. Braga na grande exibição realizada em Alvalade, segundo a avaliação realizada pelo nosso jornal, mas o seu protagonismo crescente no seio da equipa cria um dilema que irá desafiar a abordagem tática de Abel Ferreira. O internacional jovem brasileiro completou o seu 3º encontro consecutivo como titular, mas perante os leões a sua presença no onze em simultâneo com Fransérgio foi viabilizada por um sistema com três médios que foge ao guião habitual.Como o ex-Marítimo está a assumir um papel de patrão dentro da estrutura arsenalista, a sua utilização em simultâneo com Danilo em partidas onde é exigida uma postura mais ofensiva pode tornar-se problemática. Tendo em conta que Abel prefere utilizar dois médios na zona de construção, normalmente os guerreiros optam por dois alas e dois avançados, ao invés de um médio capaz de conferir maior consistência estratégica. Por algo a utilização ao mesmo tempo de Fransérgio e Danilo aconteceu logo nos dois primeiros encontros oficiais da temporada, perante o AIK na Liga Europa, mas a partir daí, no esquema de duplo pivô, apenas se repetiu nos embates com Boavista e Benfica para a Taça CTT. Nos compromissos do campeonato e da fase de grupos da Liga Europa a alternância direta tem sido uma realidade, até finalmente surgir o ‘trivote’ que causou tantas dificuldades a Jorge Jesus. Após a deslocação a Vila do Conde, para a Taça de Portugal, seguem-se quatro partidas consecutivas em casa.

Autor: Vítor Pinto