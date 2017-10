Continuar a ler

Davide Massa esteve apenas num encontro que envolveu uma equipa portuguesa, uma vez que dirigiu o triunfo da seleção se sub-19 frente à Geórgia (1-0), na fase de grupos do Europeu2017.



Davide Massa esteve apenas num encontro que envolveu uma equipa portuguesa, uma vez que dirigiu o triunfo da seleção se sub-19 frente à Geórgia (1-0), na fase de grupos do Europeu2017.

O italiano Davide Massa, praticamente desconhecido das equipas portuguesas, arbitra na receção do Sporting de Braga aos búlgaros do Ludogorets, no grupo C.O Sp. Braga lidera o grupo com seis pontos, referentes aos triunfos em casa dos alemães do Hoffenheim (1-2) e na receção ao Istambul (2-1). O Ludogorets segue na segunda posição, com quatro pontos.

Autor: Lusa