As exibições contra Benfica e V. Setúbal deram sinais de melhoria, mas o triunfo voltou a escapar em ambas as ocasiões. O esforço da equipa foi notório, mas o facto é que a derrapagem pontual do Sp. Braga continua sem controlo e, neste momento, os arsenalistas têm nas mãos a lanterna vermelha da 2ª volta do campeonato, com apenas três pontos somados em seis jornadas.

Uma série sem vitórias que incomoda também porque se trata do 2º pior registo da era Salvador, só superado pelos oito encontros sem sucessos de Manuel Machado em 2007/08. Nem de propósito, trata-se do técnico que visita o Estádio Municipal no comando do Arouca e, por essa via, pode impedir Jorge Simão de quebrar em definitivo o ciclo negativo que a equipa atravessa.

Está cada vez mais difícil atingir a meta dos 65 pontos traçada pelo técnico (faltam 26 pontos em 11 jornadas) e, nesta altura, até o 4º lugar do campeonato se encontra ameaçado, fruto da desvantagem no confronto direto com o V. Guimarães, o que pode ameaçar a entrada na fase de grupos da Liga Europa em 2017/18. Mesmo assumindo a pressão, Jorge Simão tem mantido um discurso positivo e motivador que reflete a sua mensagem junto do balneário. Novidade tática O facto de agora já ter mais tempo para treinar levou Jorge Simão a introduzir uma inovação tática no Bonfim. Ao seu 14º jogo no banco arsenalista, o técnico recorreu a um 4x2x3x1 semelhante ao que utilizava em P. Ferreira e em Chaves, retirando Stojiljkovic da frente para introduzir Vukcevic no meio-campo numa altura em que o marcador ainda não tinha sido movimentado, ficando Battaglia mais adiantado no terreno. As peças não encaixaram de imediato, mas viram-se dinâmicas diferentes e a equipa não só chegou à vantagem como esteve perto de ampliá-la. É um trunfo que Simão pretende utilizar no futuro.



Vukcevic pediu para marcar penálti



Causou estranheza a alguns adeptos o facto de Vukcevic ter sido chamado a cobrar o penálti no Bonfim, ele que só tinha entrado aos 56’. A explicação reside no facto de, ante a ausência em campo dos marcadores ‘oficiais’ dos arsenalistas (Alan foi substituído, Pedro Santos cumpriu castigo e Wilson Eduardo está lesionado), o próprio montenegrino ter pedido ao técnico para ser ele o designado. Jorge Simão acedeu e deu um voto de confiança a Vukcevic, que acabou por não conseguir superar Bruno Varela. Pouco depois a equipa sofreu o golo do empate...

Autor: Vítor Pinto