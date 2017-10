Continuar a ler

"O Braga é uma equipa muito forte, equilibrada, tem muitos bons jogadores, venceu o Hoffenheim e o Basaksehir e merece estar na primeira posição. Tem um estilo atrativo, mas a nossa equipa está pronta para fazer uma surpresa amanhã [quinta-feira]", afirmou na conferência de imprensa de antevisão.Abel Ferreira destacou a experiência do Ludogorets e Dimitar Dimitrov admitiu que "a experiência é muito importante, mas o Braga também tem".O técnico não quis assumir que Sporting de Braga e Ludogorets são as melhores equipas do grupo, notando apenas que o grupo C é "muito forte" e, se Abel Ferreira quer chegar aos 10 pontos rapidamente, Dimitar Dimitrov quer "o máximo de pontos possível".Dimitar Dimitrov considerou ainda que os minhotos têm "vantagem por jogar em casa" e anteviu um Ludogorets a ser "disciplinado na defesa" e a jogar em contra-ataque, porque a sua equipa "tem jogadores rápidos".Já Marcelinho, médio brasileiro de 33 anos naturalizado búlgaro, atribuiu o favoritismo ao Braga."Sim, acredito que o Braga é o favorito, é uma grande equipa, está a jogar um grande futebol, tem jogadores versáteis, e também por jogar em casa. Vamos tentar fazer uma boa partida amanhã [quinta-feira] e sair com um resultado positivo daqui", afirmou.Sporting de Braga, primeiro classificado do grupo C, com seis pontos, e Ludogorets, segundo, com quatro, defrontam-se na quinta-feira, às 20:05, no estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.