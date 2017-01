Deus é tão bom que me deu a chance de voltar pra casa e ser feliz , não vou cansar de dizer isso tudo que tenho e sou é graças ao Atlético PR , a hora de retribuir é agora ?? ?? Uma foto publicada por Douglas Coutinho (@20docoutinho) em Jan 30, 2017 às 9:56 PST

O Atlético Paranaense anunciou esta segunda-feira o regresso de Douglas Coutinho, meio ano antes do inicialmente previsto no acordo de cedência assinado com o Sp. Braga no início da temporada. Sem grandes chances no Minho, onde apenas disputou duas partidas, o criativo brasileiro mostrou-se feliz pelo regresso a casa, ainda que tenha garantido que aprendeu muito em Portugal."Deus é tão bom que me deu a chance de voltar para casa e ser feliz. Não vou cansar de dizer que tudo o que tenho e sou é graças ao Atlético Paranaense. A hora de retribuir é agora", escreveu o avançado, de 22 anos, na rede social Instagram.Já ao site oficial do emblema do Paraná, recordou a passagem por Portugal. "A minha ida para o Braga foi importante. É um futebol diferente e que ajudou-me dentro e fora de campo. Aprendi bastante e tudo isso vai me auxiliar no rendimento aqui no Atlético", disse.

Autor: Fábio Lima