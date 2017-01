O Sp. Braga tomou a decisão de excluir Douglas Coutinho e Óscar Benítez do seu quadro de jogadores. O brasileiro e o argentino chegaram por empréstimo, respetivamente, de Atl. Paranaense e Benfica, mas nunca confirmaram as suas credenciais. Em face do escrutínio que está a ser feito ao plantel por Jorge Simão, esta é a primeira medida a ser implementada, dado que a incorporação de Battaglia já estava definida.

A contratação de Benítez ao Lanús custou pouco mais de três milhões de euros ao Benfica, que depois o colocou em Braga. Todavia, apesar de ter gerado alguma expectativa, o extremo só tomou parte em cinco jogos, foi titular em apenas dois de má memória (Marítimo e Sp. Covilhã para a Taça de Portugal) e sai tendo disputado apenas 142 minutos. Já Douglas Coutinho entrou duas vezes em campo, jogando durante 68’. A saída de ambos é irreversível, mas agora a SAD está a tratar dos detalhes que essa decisão implica.

Entretanto, e tal como Record destacou, Crislan foi mesmo inscrito na Liga e passa a ser opção para Jorge Simão ou, caso seja necessário, para representar a equipa B. O dianteiro, de 24 anos, já alinhou pelo Tondela e, jogando nos arsenalistas, não poderá voltar a ser cedido a um clube europeu.



Pedro Santos disponível para a Madeira



Eis um reforço de peso para Jorge Simão. Pedro Santos foi dado como apto, está a treinar-se sem limitações e pode integrar as opções para a deslocação à Madeira. É certo que o extremo, de 28 anos, não atua desde 24 de novembro, dia em que sofreu uma fratura num dedo do pé esquerdo ao entrar nos descontos, contra o Gent.



Apesar de um período de paragem de seis semanas, o próprio jogador já tinha manifestado publicamente a sua ânsia de voltar a competir, pelo que é forte a probabilidade de Pedro Santos integrar a convocatória para um encontro importante, na Choupana, onde Jorge Simão volta a defender o lugar de pódio que o Sp. Braga ocupa depois de um período de ‘distração’ com a Taça CTT. Só Stojiljkovic e Mauro continuam fora de combate.

Autor: Vítor Pinto