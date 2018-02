Continuar a ler

Os arsenalistas já defrontaram por duas vezes no campeonato águias e dragões, somaram quatro derrotas , tendo sofrido dez golos e marcado apenas três. Nem mesmo em casa o sucesso tem sido diferente, como os adeptos esperavam e se habituaram a ver nas temporadas transatas. Contra o Sporting foi apenas um duelo para a Liga até ao momento e, aí sim, deu empate com boa exibição.



Há três semanas, o Sp. Braga recebeu o Benfica e podia roubar o 3º lugar aos encarnados. A derrota traiu as ambições da equipa e tudo ficou ainda pior com um novo desaire averbado anteontem, no Estádio do Dragão. Agora, o pódio já está a sete pontos de distância.Abel Ferreira tarda em conseguir travar os candidatos ao título e poderá ser esse o maior dos problemas no sonho de António Salvador de ombrear, do início ao fim de uma época, com FC Porto, Sporting e Benfica. Se os duelos entre estas três equipas têm sido equilibrados, o mesmo já não se pode dizer quando o Sp. Braga entra em campo para os defrontar. E esses pontos perdidos pela equipa de Abel têm, naturalmente, reflexos na tabela.

Autor: Ricardo Vasconcelos