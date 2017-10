Dyego Sousa foi o grande herói do Sp. Braga na Taça de Portugal, mas o duelo contra o São Martinho deixou marcas. O ponta-de-lança tem um traumatismo ilíaco e, por isso, está em dúvida para o jogo de quinta-feira, frente aos búlgaros do Ludogorets, a contar para a Liga Europa.

Recuperar o brasileiro ainda é possível, mas Abel Ferreira já sabe que o mais provável é que tal não venha acontecer. Ganha assim força a hipótese de Hassan jogar de início diante do Ludogorets, ele que foi poupado no jogo da Taça, depois de ter estado ao serviço da seleção do Egito.

Após ter estado afastado das competições nacionais devido a castigo, Dyego Sousa voltou em força e leva três golos marcados nos últimos dois jogos. O ponta-de-lança brasileiro tem, de resto, um registo de grande nível esta época, com cinco tentos em outras tantas partidas realizadas com a camisola do Sp. Braga. Dupla a postos O treino de ontem contou com a presença, em pleno, de Marcelo Goiano e João Carlos Teixeira. O lateral e o médio foram poupados na Taça de Portugal, mas já estão aptos para o duelo da Liga Europa.

Autor: José Miguel Machado