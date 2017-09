O avançado brasileiro Dyego Sousa, do Sporting de Braga, já pode ser utilizado pelo técnico Abel Ferreira nas competições nacionais, informou esta sexta-feira o clube minhoto da Liga NOS.Fonte oficial dos arsenalistas informou a agência Lusa que "foi atribuído efeito suspensivo ao recurso que foi interposto" pelo Sporting de Braga e, "por isso, volta a vigorar a decisão que aplicou seis meses (já cumpridos)" ao jogador, castigo imposto a Dyego Sousa ainda no Marítimo.Dessa forma, o jogador de 28 anos, que só tinha jogado esta época pelo Sporting de Braga na Liga Europa, "está elegível também para as provas internas" e "pode ser utilizado de imediato", facto "já confirmado pelas instâncias desportivas", revelou a mesma fonte.

Autor: Lusa