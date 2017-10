O Sp. Braga realizou na manhã desta quarta-feira o último treino antes da receção ao Ludogorets, a contar para a 3.ª jornada da Liga Europa, na quinta-feira. Destaque da sessão foi a ausência de Dyego Sousa, com um traumatismo na zona da bacia, avançado que amanhã é baixa confirmada ante o campeão búlgaro.O brasileiro junta-se assim a Marafona, Rosic, Bakic, Wilson e Sequeira na lista de indisponíveis para Abel Ferreira. Para colmatar as baixas no grupo, Lucas, central da equipa B, trabalhou hoje com os principais.

Autor: José Mário