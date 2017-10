Continuar a ler

O técnico não pode contar devido a lesão com Marafona, Sequeira, Rosic, Bakic e Wilson Eduardo.Sporting de Braga, quarto classificado com 18 pontos, e Desportivo de Chaves, 15.º com oito, defrontam-se no domingo, às 16:00, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.Guarda-redes: André Moreira e Matheus.Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raúl Silva, Bruno Viana, Jefferson.Médios: Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic, João Carlos Teixeira, André Horta.Avançados: Hassan, Ricardo Horta, Paulinho e Dyego Sousa.