O avançado Dyego Sousa vai ser reforço do Sp. Braga a partir da próxima época. O brasileiro encontra-se em final de contrato com o Marítimo e já tem tudo acertado com os arsenalistas que, dessa forma, não precisam de compensar financeiramente o seu atual clube.O brasileiro, de 27 anos, estava há algum tempo no radar do Sp. Braga. A sua situação complicou-se esta temporada pelo facto de ter agredido um árbitro-assistente durante a pré-época, mas a suspensão por nove meses que lhe foi aplicada ainda não transitou em julgado, estando o recurso a ser apreciado pelo Tribunal Arbitral do Desporto.Dyego Sousa leva 16 jogos e 8 golos pelo Marítimo esta temporada.