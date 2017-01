A 'Energy Soccer' desmentiu esta quinta-feira, através de comunicado, que Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto, tenha tido qualquer envolvimento nas negociações entre o Sporting e o defesa-central do Sp. Braga, André Pinto, que deverão ser concluídas com a mudança do futebolista para a equipa de Alvalade, no início da próxima temporada."Face a notícias veiculadas por alguma comunicação social (...) a Energy Soccer vem por este meio esclarecer que durante o ano de 2016 foi alterada a sua estrutura societária, com a alienação da totalidade das quotas de Alexandre Pinto da Costa", lê-se no site da empresa, que garante ter o processo ficado concluído ainda no ano passado."Desde a data da conclusão da alienação, registada em 2016, que Alexandre Pinto da Costa nada tem a ver, directa ou indirectamente, com os negócios da Energy Soccer", reforça o comunicado.

Autor: João Lopes