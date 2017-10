Continuar a ler

Recorde-se que Erick chegou a Braga com um capital de confiança acumulado pela época explosiva que fez no Náutico.



Com a bênção de Neymar



Registe-se que com apenas 18 anos, Erick cumpriu 41 jogos e marcou 11 golos no ano passado, muitos deles com o aplauso de Neymar. A agora estrela do PSG, de resto, já fez questão de deixar bem claro nas redes sociais que tem uma especial atenção pelo compatriota do Sp. Braga, esperando precisamente a sua estreia oficial para lhe dar os parabéns, como fez questão de reforçar na semana passada.

Erick tem estreia à vista no jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, nas Aves, frente ao S. Martinho. O avançado tem pela frente o cenário ideal para ser lançado às ‘feras’ do futebol europeu com apenas 19 anos, aproveitando o facto de se tratar de um jogo frente a um adversário do Campeonato de Portugal e, à partida, mais acessível. Neste particular, convém destacar que Abel Ferreira não vai facilitar e é até muito provável que a jovem promessa brasileira só seja lançada no encontro a partir do banco de suplentes.O treinador vai naturalmente mexer na equipa, até porque há confronto da Liga Europa na 5ª feira da próxima semana, dia 19, com os búlgaros do Ludogorets a visitar Braga e Erick faz parte do plano de ataque ao jogo da Taça de Portugal, cumprindo mais uma etapa da sua integração ao mais alto nível no clube arsenalista.

Autor: António Mendes