O extremo de 24 anos frisou que sempre foi o seu desejo afirmar-se no Sporting Braga, depois dos empréstimos ao Chaves na época passada e ao Paços de Ferreira na anterior.



"A renovação é boa para mim, mas não altera nada. Vou continuar a fazer o meu trabalho para conquistar o meu espaço, fazer golos e assistências. Sinto-me muito bem, tenho tido minutos dentro daquilo que tem sido a rotação levada a cabo pelo treinador, acho que estou a corresponder e tenho feito golos", notou.



Fábio Martins renovou pelo Sporting Braga até 2022, informou esta quarta-feira o clube minhoto, quarto classificado da Liga NOS. O autor do golo que deu a vitória aos arsenalistas na última jornada, segunda-feira, no campo do Moreirense (1-0), tinha contrato válido até 2019."É um orgulho para mim e é com muita felicidade que vejo este processo ser concluído. Demonstra o carinho e a perspetiva futura que o clube tem em mim, estou muito feliz", disse Fábio Martins ao site do clube.

Autor: Lusa