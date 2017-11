Goleador. Bas Dost registou o 9.º golo na Liga – marca há 3 jogos consecutivos. O holandês iguala assim Aboubakar no 2.º lugar da lista de melhores marcadores. Jonas está na liderança com 13.

Contrariedade. Acuña saiu aos 44’, por lesão na coxa, algo que pode dever-se ao desgaste do argentino, um dos mais utilizados (apenas falhou o jogo com o Moreirense, na 7.ª jornada, e com o Oleiros, na Taça de Portugal).

