O FC Porto soma e segue na Zona Norte do campeonato nacional de juniores. Este sábado, diante do Sp. Braga, os dragões venceram por 1-0 e somaram a oitava vitória em nove encontros, mantendo-se desta forma no comando (25) da série com 8 pontos de avanço para o segundo colocado Moreirense.Paulo Estrela, aos 55 mintuos, fez o único tento da formação comandada por João Brandão, que na próxima jornada se desloca ao terreno do Gil Vicente.

Autor: Fábio Lima