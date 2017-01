FC Porto e Sp. Braga empataram este domingo a dois golos, no Olival, e deixaram tudo na mesma no topo da classificação da segunda fase da Série Norte do campeonato nacional de juvenis, com os dragões a comandarem com 13 pontos, mais 1 do que os minhotos.Pedro Neto, com dois golos para o Sp. Braga, aos 10' e 45' (pen.) foi a figura da partida, ao passo que Leandro Campos (29') e Afonso Sousa (55') marcaram para os dragões.

Autor: Fábio Lima