A Fiorentina está interessada em garantir André Pinto a partir da próxima época. O central, de 27 anos, encontra-se em final de contrato com o Sp. Braga, nunca mostrou vontade de renovar e, entretanto, foi banido do grupo principal pelo técnico Jorge Simão, trabalhando na equipa B mas sem possibilidade de voltar a atuar. A SAD recusou uma proposta da Bundesliga, para onde o jogador pretendia mudar-se, e agora a Sky Itália assegura que o emblema viola, que tem Paulo Sousa como treinador e Carlos Freitas diretor desportivo, está na dianteira para garantir André Pinto a custo zero.