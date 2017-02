Continuar a ler

Nos seis encontros que ainda disputa no Municipal, o Sp. Braga mede forças com os três grandes, Marítimo, Arouca e Nacional. Não se trata de uma realidade que intimide Jorge Simão, que desde o início do seu magistério em Braga alertou para a necessidade de todos os elementos do grupo estarem preparados para lidar com a pressão de um clube que já considera grande. Todavia, a contabilidade é inclemente e avisa que, em 10 partidas disputadas fora de casa, o Sp. Braga só somou 12 pontos. Ou seja, caso não consiga blindar o estádio municipal, os guerreiros terão de elevar radicalmente o seu aproveitamento a atuar longe do Minho nas sete deslocações que ainda lhes restam.Nos primeiros nove jogos em casa, e após o empate inaugural com o Rio Ave, o Sp. Braga encadeou oito triunfos consecutivos (seis de Peseiro e dois de Simão).A perda de cinco pontos perante V. Guimarães e Estoril quebrou a solidez arsenalista na Pedreira e permitiu ao Sporting consolidar-se no pódio do campeonato.Nos seis encontros que ainda disputa no Municipal, o Sp. Braga mede forças com os três grandes, Marítimo, Arouca e Nacional.

A Pedreira está sob ameaça. O Sp. Braga não conseguiu vencer os dois últimos encontros em casa (derrota com V. Guimarães e empate com o Estoril), colocando em causa a eficiência pontual que tinha permitido a conquista de oito triunfos consecutivos, alicerçando a presença dos guerreiros do Minho na luta pelo pódio do campeonato.Após esses dois despistes consecutivos, o duelo agendado contra o Benfica não dá tranquilidade face ao objetivo imperioso do Sp. Braga recuperar a autoridade na sua fortaleza. O cenário é exigente, dado que nos seis jogos que os arsenalistas disputam em casa até final do campeonato, três deles são contra os grandes. A seguir às águias ainda estão agendadas receções a FC Porto (29ª jornada) e Sporting (31ª jornada). Mesmo os três encontros que restam não auguram facilidades, dado que os dois primeiros são perante adversários com aspirações europeias (Marítimo e Arouca), e o restante, na 33ª ronda, frente a um oponente (Nacional) que nesta altura está no fundo da tabela e que, nessa fase crucial da 1ª Liga, pode precisar dos pontos para evitar a descida, redobrando a aplicação.

