Não é por acaso que o camisola 27 esteve em todos os 22 jogos, 12 deles a tempo inteiro, 15 como titular e 7 a sair do banco de suplentes. Fransérgio é um daqueles jogadores de que os treinadores gostam, pois enche o campo, exercendo influência nos companheiros a todos os níveis.



O médio brasileiro, de resto, está a atingir números que podem resultar na sua melhor época de sempre, depois da que fez no Marítimo, em 2015/16, com 39 jogos e oito golos. Neste capítulo, aliás, Fransérgio ainda só marcou dois, curiosamente ambos na Liga Europa (em Alvalade viu o seu tento ser invalidado...), na receção aos turcos do Basaksehir no empate, fora, contra o Ludogorets.

Fransérgio não desiludiu e, por agora, confirma totalmente as expectativas depositadas em si aquando da retumbante contratação ao Marítimo, numa corrida em que, pelos vistos, também estava o Benfica. Ao fim do primeiro terço da época inaugural em Braga, o brasileiro assume claramente o papel de patrão do meio-campo, ao ponto de ser neste momento caso único no plantel, pois só ele tem presenças nos 22 jogos oficiais já realizados na temporada em todas as competições.Uma influência notória no jogo da equipa, quer no momento defensivo, mas principalmente no início da ofensiva, passando quase sempre por ele a fase de construção. Predicados visíveis e que, a espaços, o jogador de 27 anos teve de dividir com Vukcevic e Danilo, também eles médios que entram no processo global, assumindo-se como aquele prolongamento do treinador em campo.

Autor: António Mendes