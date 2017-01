O Sp. Braga oficializou, em comunicado, a contratação de Fransérgio e Dyego Sousa com efeito a partir da próxima época. Atualmente, os dois jogadores atuam no Marítimo, sendo que no caso do médio foi alcançado um acordo entre minhotos e insulares para a transferência, ao passo que no que respeita ao avançado (que termina contrato no final da presente temporada) o clube bracarense informou o emblema madeirense do entendimento com o jogador.Fransérgio assinou por cinco temporadas, enquanto que Dyego Sousa rubricou vínculo válido por quatro épocas, sendo que o Marítimo ficou ainda com direito a uma percentagem no caso de uma futura venda.