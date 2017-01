Continuar a ler

"É o calor do jogo. Claro que há limites e ele (Bruno Paixão) entendeu que o Fransérgio excedeu o limite, o que não me parece nada de extraordinário. Os árbitros têm de ter bom- senso, porque pode haver algum desabafo no final, com alguma frustração, pela derrota", comentou o técnico da equipa insular.Daniel Ramos considera que os árbitros têm de ser mais "condescendentes", embora também tenha admitido que os jogadores estão avisados para este tipo de situações.O treinador do Marítimo lamentou a perda de Fransérgio para o jogo do próximo domingo, com o P. Ferreira, para a Liga NOS, e de Gottardi, que saiu lesionado, com indicações de uma possível "lesão grave".