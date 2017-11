O médio Fransérgio foi a arma secreta que saltou do banco de suplentes para selar o empate na Bulgária que deixa o Sp. Braga a um pequeno passo de selar a qualificação. Horizonte que o brasileiro projetou com ponderação após uma igualdade muito importante do ponto de vista estratégico.

"Fico muito feliz por ter ajudado a minha equipa, porque sabíamos que seria uma partida muito complicada e onde era obrigatório pontuar para não nos distanciarmos dos lugares que permitem a qualificação", revelou Fransérgio, justificando-se: "Só dependemos de nós e agora o importante é descansar e recuperar energias para o próximo jogo."

Sobre o desenrolar do encontro, o arsenalista reconheceu o ascendente dos búlgaros nos primeiros 45 minutos, mas salientou que a reação do Sp. Braga foi capaz de criar lances suficientes para a reviravolta. "Apesar de o Ludogorets ter sido a melhor equipa na primeira parte, vi sempre um Sp. Braga equilibrado e com capacidade para criar situações suficientes para vencer. Não deu para inverter o resultado, mas estamos satisfeitos", comentou Fransérgio, garantindo que a rotatividade "é uma boa solução para o treinador lidar com o desgaste acumulado nesta fase do calendário".

Autor: Pedro Malacó