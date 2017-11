Os clubes que formam o denominado G15 vão reunir-se na próxima terça-feira, no Porto. Os 15 clubes ‘pequenos’ da 1ª Liga pretendem reunir consensos sobre uma série de assuntos em que se sentem prejudicados pela ação dos três ‘grandes’, fora do âmbito da própria direção da Liga. Em cima da mesa estarão questões como direitos televisivos e organização e regulamentação de competições, entre outras matérias.

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, foi o primeiro a sugerir publicamente a formação deste grupo, numa perspetiva de pensar o negócio futebol. "Os três grandes na direção da Liga é algo claramente prejudicial, pois cada um defende os seus interesses e não o futebol português. Não faz sentido, pois os seus interesses são diferentes dos outros clubes", sustentou na altura o dirigente, assinalando que Pedro Proença "não tem tido a força de inverter o rumo dos acontecimentos, pois tem uma estrutura por detrás que não o deixa continuar".

António Salvador foi igualmente incisivo na entrevista concedida a Record, focando: "O verdadeiro adepto do futebol em Portugal não se revê naquilo que temos atualmente. Se o Sp. Braga tiver de fazer este caminho sozinho, vai fazê-lo, contra quem for. Mas não tenho dúvidas de que os outros 14 clubes e os seus adeptos também sentem que este modelo está esgotado e que querem uma regeneração de todo o futebol. Chega de injustiça e de discriminação", disse o presidente do Sp. Braga.

Também o líder do Belenenses, Rui Pedro Soares, lamentou a "guerra mediática entre os grandes que prejudica todos os outros clubes" e focou o tema dos direitos televisivos. "Vai passar a haver mais justiça na repartição das verbas. Se os três não querem, os outros 15 vão resolver o assunto. Temos falado bastante uns com os outros e há que assumir que os três não conseguem liderar o futebol português", sublinhou.