O jornal italiano Tuttosport avança esta sexta-feira que Gennaro Gattuso "está a um passo" de chegar a acordo com o Sp. Braga para ser o treinador da próxima temporada.

De acordo com a publicação sediada em Turim, o antigo médio do AC Milan, clube que representou durante 13 anos, deverá trocar o Pisa, da Serie B, pelo emblema da capital do Minho. O plano é colocar o Sp. Braga a fazer frente aos grandes do futebol português na luta pelo título.

"A possibilidade de, no próximo ano, orientar o Braga é muito mais do que uma hipótese: o acordo definitivo está muito próximo", pode ler-se. Gattuso orienta nesta altura o Pisa, ocupando o 14.º lugar da Serie B, com uma diferença de golos de 15-17. Na mesma notícia, é também referido o interesse do emblema arsenalista em Racine Coly, lateral-esquerdo senegalês do Brescia de 22 anos.



Autor: Sérgio Krithinas