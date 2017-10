Continuar a ler

Já a SAD minhota, que engloba a atividade do futebol profissional do Sporting de Braga, apresentou um resultado líquido positivo de 2,7 milhões de euros em 2016/17. A mesma fonte revela ainda que, pela primeira vez, o Sporting de Braga tem capitais próprios positivos, fixando-se nos 840 mil euros, uma evolução notória em relação à época anterior (2,5 milhões negativos).Já a SAD minhota, que engloba a atividade do futebol profissional do Sporting de Braga, apresentou um resultado líquido positivo de 2,7 milhões de euros em 2016/17.

O Sp. Braga obteve um resultado líquido positivo de 835 mil euros em 2016/17, tendo registado ainda um crescimento do ativo de 172 por cento por causa da cidade desportiva, cuja primeira fase já se encontra concluída.Além dos 835 mil euros, destaque no relatório e contas que vai ser apreciado pelos sócios do clube no próximo dia 30 de outubro, em assembleia-geral (AG), para o "histórico crescimento do ativo do clube, que subiu 172% para os 18,2 milhões de euros, muito por força da construção da cidade desportiva", informa uma nota do Sporting de Braga.

Autor: Lusa