Federico Cartabia já é jogador do Sp. Braga. O argentino chega emprestado pelo Deportivo, clube pelo qual assinou também esta terça-feira, após rescindir contrato com o Valencia, como já tinha sido noticiado Com 24 anos, o extremo natural de Rosario, que agora vai vestir a camisola 11 dos minhotos, somou seis jogos na primeira metada da temporada, no clube che.

Autor: Luís Miroto Simões