Fransérgio também apresentado



O médio Fransérgio, cuja contratação ao Marítimo já tinha sido confirmada em janeiro, foi igualmente apresentado na Pedreira.



"É um passo de que eu já estava à espera há muito tempo e chegou na hora certa, no momento certo e, posso dizer, no clube certo. Espero agora que a época comece para me apresentar dentro de campo". O médio Fransérgio, cuja contratação ao Marítimo já tinha sido confirmada em janeiro, foi igualmente apresentado na Pedreira.

O Sp. Braga confirmou esta segunda-feira a contratação de Raúl Silva ao Marítimo, confirmando o cenário que Record havia adiantado . O central brasileiro, de 27 anos, assinou um contrato válido até 2022 e não escondeu a satisfação na hora das primeiras palavras com os guerreiros."Fiquei surpreendido com este convite. Tinha outros, mas depressa decidi aceitar este e estou muito feliz por a transferência se ter realizado. Chego ao Sp. Braga mais maduro, com a oportunidade de jogar num clube grande de Portugal. É um clube que admiro imenso e sinto-me muito feliz por estar aqui. Foi um grande passo na minha carreira", comentou o defesa aos meios de comunicação do clube minhoto.

Autor: Luís Miroto Simões