Continuar a ler

Sem competição a meio da próxima semana, o treinador dos guerreiros do Minho poderá não fazer tantas alterações na equipa como tem sido hábito, mas Fábio Martins e Ricardo Horta têm sempre esperanças de também eles serem titulares. João Carlos Teixeira esteve em sub-rendimento na última partida e a dúvida é grande para saber se se mantém no onze. E depois há a questão do ataque: Ricardo Horta bisou com o Estoril, mas Paulinho tem sido um talismã e pode ser importante num relvado mais reduzido.



Um dos mais duros rivais para visitar



Não são mesmo nada de boa memória as deslocações dos arsenalistas a Moreira de Cónegos. Na última época, já com Abel Ferreira no banco, a equipa saiu derrotada, enquanto que nas duas anteriores não conseguiu mais do que empates. A última vitória em casa do Moreirense remonta, então, a maio de 2013, num 3-2 frenético com o dianteiro Zé Luís, aos 83’, a garantir os três pontos na primeira vez em que tocou na bola. Sem competição a meio da próxima semana, o treinador dos guerreiros do Minho poderá não fazer tantas alterações na equipa como tem sido hábito, mas Fábio Martins e Ricardo Horta têm sempre esperanças de também eles serem titulares. João Carlos Teixeira esteve em sub-rendimento na última partida e a dúvida é grande para saber se se mantém no onze. E depois há a questão do ataque: Ricardo Horta bisou com o Estoril, mas Paulinho tem sido um talismã e pode ser importante num relvado mais reduzido.Não são mesmo nada de boa memória as deslocações dos arsenalistas a Moreira de Cónegos. Na última época, já com Abel Ferreira no banco, a equipa saiu derrotada, enquanto que nas duas anteriores não conseguiu mais do que empates. A última vitória em casa do Moreirense remonta, então, a maio de 2013, num 3-2 frenético com o dianteiro Zé Luís, aos 83’, a garantir os três pontos na primeira vez em que tocou na bola.

O Sp. Braga nunca escorregou em dois jogos seguidos nesta temporada e nenhum adepto do clube acredita que a equipa volte a falhar após a derrota averbada na receção ao Ludogorets. Na deslocação a Moreira de Cónegos, Abel Ferreira voltará a mexer no onze e soluções de qualidade não lhe faltam, tendo em conta os jogadores que não foram titulares na Liga Europa. Bruno Viana e Danilo devem ser apostas iniciais, mas é na frente que estão os grandes trunfos para a reação ao desaire europeu.Xadas, Fábio Martins, Ricardo Horta e Dyego Sousa estiveram em grande nos dois últimos jogos para as provas internas e alguns deles vão aparecer no ataque ao Moreirense. O ponta-de-lança brasileiro marcou mesmo três dos nove golos que a equipa conseguiu diante de S. Martinho e Estoril e voltará às opções iniciais no embate de amanhã. Ricardo Esgaio deve recuar para a lateral direita, abrindo caminho para que, muito possivelmente, Xadas reapareça no onze.

Autor: Ricardo Vasconcelos